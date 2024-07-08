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شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة - في القاهرة مصر

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شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة تقسيمة داخلية مميزة (3غرف + 3حمام +مطبخ +ريسبشن + جاردن ) Golden Square gallery Open view بالقرب من الجامعة الامريكيه بجوار ميفيدا المقدم 10% وقسط الباقي علي اطول فتره سداد للتواصل علي رقم 01020181762
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eHAB
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 18,400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2024
رقم الإعلان: 2277055

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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العنوان:

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