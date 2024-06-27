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شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

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شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع المميزة جدا في المنطقة R5 بالقرب من البرج الايقوني وعلى بعد دقائق قليلة من الحي الحكومي وحي المال والاعمال وقريب من محور بن زايد والنهر الاخضر يعني الموقع استراتيجي وحيوي والمساحات الخضراء منتشرة وموزعة بشكل أنيق والكمبوند يضم خدمات متنوعة مثل وجود مركز تجاري يضم اشهر العلامات التجارية ويوجد جراجات للسيارات وتراكات للدراجات وغيرها من الخدمات لتفاصيل اكتر 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264 - 01272495605 - 01153314683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - كمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274859

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: ??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ???? - في القاهرة مصر

??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ????

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), ‎3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع مدينة نصر (الواحة) - في القاهرة مصر

شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى - في القاهرة مصر

شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الروضه للتنمية العقاريه تفخر بأن تقدم لعملائها شقق سكنيه بزهراء المعادى مساحات مختلفة تبدأ من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع 130م مصر الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 130م مصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 130م هاي لوكس 3 غرف ورسيبشن فيو رائعة غاز - مطبخ كاملة التشطيب دور رابع -بحري منشية البكري مصر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط - في القاهرة مصر

نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

تعلن شركة نـــــــوا تــــــــــــــورز عن استعدادها لشراء الاتى : مطلوب للشراء شقق وشاليهات بمرسى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - مساحة : 134متر . - ‏3 عرف نوم +2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة راقية بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه الشركة السعودية والتي لها تاريخ كبير وهي موجودة منذ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: شقة بنتهاوس للبع فى النرجس الجديدة بقلب القاهرة الجديدة استلام فوري - في القاهرة مصر

شقة بنتهاوس للبع فى النرجس الجديدة بقلب القاهرة الجديدة استلام فوري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنتهاوس دور 3 بمساحة 166م2 و دور رابع 65م2 مع مساحة 100م2 روف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

21/4/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بمدينة النهضة-السلام - في القاهرة مصر

شقة للبيع بمدينة النهضة-السلام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة ٦٨م مدينة النهضة - اسبيكو 1300 دور ارضى خالصة عقد اخضر من المالك مباشرة . 2 غرفة وصا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/4/2024
صورة الاعلان: ل شقه للايجار لهواة التميز والمساحات الواسعه والتشطيب الفاخر - في القاهرة مصر

ل شقه للايجار لهواة التميز والمساحات الواسعه والتشطيب الفاخر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالهضبه الوسطى امام مدرسه البارون مساحه ٣٠٠ م ٤غرف ٣ حمام ريسبشن تراس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

3/4/2024
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