شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع المميزة جدا في المنطقة R5 بالقرب من البرج الايقوني وعلى بعد دقائق قليلة من الحي الحكومي وحي المال والاعمال وقريب من محور بن زايد والنهر الاخضر يعني الموقع استراتيجي وحيوي والمساحات الخضراء منتشرة وموزعة بشكل أنيق والكمبوند يضم خدمات متنوعة مثل وجود مركز تجاري يضم اشهر العلامات التجارية ويوجد جراجات للسيارات وتراكات للدراجات وغيرها من الخدمات لتفاصيل اكتر 01068340264 01272495605 01153314683