أضف إعلانك مجاناً
شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد
(للتقسيط)
تفاصيل الإعلان
|شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع المميزة جدا في المنطقة R5 بالقرب من البرج الايقوني وعلى بعد دقائق قليلة من الحي الحكومي وحي المال والاعمال وقريب من محور بن زايد والنهر الاخضر يعني الموقع استراتيجي وحيوي والمساحات الخضراء منتشرة وموزعة بشكل أنيق والكمبوند يضم خدمات متنوعة مثل وجود مركز تجاري يضم اشهر العلامات التجارية ويوجد جراجات للسيارات وتراكات للدراجات وغيرها من الخدمات لتفاصيل اكتر 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264 - 01272495605 - 01153314683
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- كمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274858
شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
27/6/2024
الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), 3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.
11/6/2024
شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
11/6/2024
شركه الروضه للتنمية العقاريه تفخر بأن تقدم لعملائها شقق سكنيه بزهراء المعادى مساحات مختلفة تبدأ من .
1/6/2024
شقة 130م هاي لوكس 3 غرف ورسيبشن فيو رائعة غاز - مطبخ كاملة التشطيب دور رابع -بحري منشية البكري مصر ا.
1/6/2024
تعلن شركة نـــــــوا تــــــــــــــورز عن استعدادها لشراء الاتى : مطلوب للشراء شقق وشاليهات بمرسى.
1/6/2024
شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - مساحة : 134متر . - 3 عرف نوم +2 ح.
26/5/2024
امتلك شقة راقية بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه الشركة السعودية والتي لها تاريخ كبير وهي موجودة منذ.
29/4/2024
بنتهاوس دور 3 بمساحة 166م2 و دور رابع 65م2 مع مساحة 100م2 روف.
21/4/2024
شقة ٦٨م مدينة النهضة - اسبيكو 1300 دور ارضى خالصة عقد اخضر من المالك مباشرة . 2 غرفة وصا.
13/4/2024
بالهضبه الوسطى امام مدرسه البارون مساحه ٣٠٠ م ٤غرف ٣ حمام ريسبشن تراس .
3/4/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.