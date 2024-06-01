أضف إعلانك مجاناً

شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غاز وكهرباء ومياه كاملة المرافق والخدمات اكسترا سوبر لوكس وقريبة من جميع الخدمات وقريبة من بحر يفصل بينها وبين البحر شريط القطار وخلف الاكاديمية البحرية سيدى بشر مدينة بنك فيصل الاسلامى مطلوب 2,000,000 اسكندرية سيدى بشر مدينة بنك فيصل الاسلامى عمارة رقم ٣٦ الدور السادس شقة ٤
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ’محمد
التليفون: 01097793380

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اسكندرية - سيدى بشر - مدينة فيصل- سيدى بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273184

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية عجمي بيطاش شارع الحي بجانب مساكن الحديد والصلب شقة تشطيب سوبر لوكس 3 غر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات