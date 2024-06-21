شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع حمام - تواليت - سيتم دفع رسوم ADM من قبل البائع - سيتم دفع 3% رسوم الوكالة من قبل البائع - رسوم خدمة مجانية لمدة عام (جديد) لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP108862 رخصة التسجيل العقاري : 53733