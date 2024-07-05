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شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة

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صورة الاعلان: شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة - في أبو ظبي الإمارات

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شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة **هذه الشقة مكونة من : -غرفة نوم ماستر -غرفة معيشة /طعام -مطبخ -حمام -غرفة غسيل -بلكونة لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع فاين هوم للوساطة العقارية: 026592300 الرقم المرجعي : AP964679 ORN: 2018/53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2024
رقم الإعلان: 2275945

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صورة الاعلان: احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة - في أبو ظبي الإمارات

احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم .
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5/7/2024
صورة الاعلان: استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة تتكون هذه الشقة من :- - غرفة معيشة / نوم - مطبخ - تراس - ح.
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5/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة الاستوديو يتكون من : - منطقة معيشة / نوم - م.
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5/7/2024
صورة الاعلان: عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -من.
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4/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة يتكون الاستوديو من : - منطقة معيشة / غرفة نوم - مطبخ.
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4/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة • 10% دفعة مقدمة • خطة السداد حتى ما بع.
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4/7/2024
صورة الاعلان: إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة - في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
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2/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرف.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: بتصميم عصري |تملك شقتك المطلة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

بتصميم عصري |تملك شقتك المطلة على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بتصميم عصري |تملك شقتك المطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: "??? ????? ? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????!" - في أبو ظبي الإمارات

"??? ????? ? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????!"

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

"شقة فاخرة ، إطلالة رائعة على الحديقة، بدون عمولة!" تتكون الشقة من : - 3 غرف ماستر - غرفة.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس - في أبو ظبي الإمارات

بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس هذه الوحدة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: جاهزة لنقل الان شقة عصرية | في الطوابق العليا - في أبو ظبي الإمارات

جاهزة لنقل الان شقة عصرية | في الطوابق العليا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

جاهزة لنقل الان شقة عصرية | في الطوابق العليا تتكون هذه الشقة من : - غرفة النوم الرئيسية - غرفة .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة * الشقة مكونة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه تحتوي علي :- - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: Real Estate - في أبو ظبي الإمارات

Real Estate

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

Explore the epitome of luxury at Keturah Reserve Dubai, a sanctuary where elegance meets sophisticat.
القسم: 

394,866,175 درهم

1/7/2024
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