آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شقة مفروشة للايجار اليومي بشاطىء النخيل بالعجمى

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة مفروشة للايجار اليومي في النخيل العجمي الدور الثالث. بلكونة ٤٠ متر على البحر مباشرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: درش
التليفون: 01146545602

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع ٤٩ النخيل بالعجمى- النخيل العجمي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2024
رقم الإعلان: 2281070

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة اسكندرية (سيدى بشر ) - في الإسكندرية مصر

شقة اسكندرية (سيدى بشر )

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

14/6/2024
صورة الاعلان: شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية عجمي بيطاش شارع الحي بجانب مساكن الحديد والصلب شقة تشطيب سوبر لوكس 3 غر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات