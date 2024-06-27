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شقة مفروشة للايجار اليومي بشاطىء النخيل بالعجمى
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شقة مفروشة للايجار اليومي في النخيل العجمي الدور الثالث. بلكونة ٤٠ متر على البحر مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|درش
|التليفون:
|01146545602
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|العنوان:
|شارع ٤٩ النخيل بالعجمى- النخيل العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281070
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