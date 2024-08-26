شقة مفروشة بالكامل مع إطلالة ساحرة على المانجروف

انتقل الان مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر مع تيراس .

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. - هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزا.

شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكون.

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