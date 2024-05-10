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شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة للعائلة في وسط المدينة الدار البيضاء مكان راقي بثمن جد مناسب ببناية حديثة فيها الويفي مع مصعد على مقربة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لحجز يرجى اتصال على رقم وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abdelah
|التليفون:
|00212645152464
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|العنوان:
|zarktouni- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273549
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