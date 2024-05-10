شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

ابحث عن عمل في رعاية المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

سلام عليكوم آنا أبحث عن العمل في مجال سياقة من يهمه الأمر يتصل بي سوف أنزل رقم الهاتفي لذي وشكرا رقم.

ابحث عن عمل في الفندق كانادلا او تنظيف الغرف او استقبال وشكرا.

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