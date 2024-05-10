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شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

(للإيجار)

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة للعائلة في وسط المدينة الدار البيضاء مكان راقي بثمن جد مناسب ببناية حديثة فيها الويفي مع مصعد على مقربة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لحجز يرجى اتصال على رقم وشكرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abdelah
التليفون: 00212645152464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: zarktouni- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 درهم
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273549

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16/3/2024
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