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شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية على شارعين رئيسيين وميدان موقع مميز جدا بلوك ١٧ مساحة : ١١٥م عدد الغرف : ٢ عدد مطبخ : ١ عدد حمام : ١ عدد ريسبشن : ١ عدد مصاعد : ٢ شامل جميع المرافق والخدمات (عداد مياة - كهربة - غاز - مدخل العمارة والشقة اللترا سوبر لوكس )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01097793380
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|العنوان:
|الواحة - عمارات التوفقية- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273185
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