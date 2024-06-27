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شقة للبيع

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة 70 متر بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 1
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01067121903

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العنوان: - الشيخ زايد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280589

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صورة الاعلان: شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه الترا لوكس - في الجيزة مصر

شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه الترا لوكس

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شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه مساحتها 185 متر الدور التاسع البرج 3 اسانسير تشطيب الترا لو.
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27/6/2024
صورة الاعلان: شقه 105 م2 للبيع الجيزة - فيصل - في الجيزة مصر

شقه 105 م2 للبيع الجيزة - فيصل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه 105 م2 سوبر لوكس اسانسير للبيع 140000 قابله للتفاوض او للايجار قانون جديد برج النور الدور الخ.
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1/6/2024
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شقة 70 متر بالشيخ زايد الحي ال 16 موقع مميز جدا فيو مفتوح خالصة امام المول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة 70 متر بالشيخ زايد الحي ال 16 موقع مميز جدا فيو مفتوح خالصة امام المول التجارى مباشرة بدون اقساط.
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1,300,000 جنيه

18/5/2024
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شقق للايجار و التمليبك بالمهندسين و احمد عرابي و ميدان لبنان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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10,000 جنيه

11/5/2024
صورة الاعلان: شقق للايجار و التمليبك بالمهندسين و احمد عرابي و ميدان لبنان - في الجيزة مصر

شقق للايجار و التمليبك بالمهندسين و احمد عرابي و ميدان لبنان

(للبيع)

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11/5/2024
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