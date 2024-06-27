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تفاصيل الإعلان
|شقة 70 متر بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 1
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01067121903
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280589
شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه مساحتها 185 متر الدور التاسع البرج 3 اسانسير تشطيب الترا لو.
27/6/2024
شقه 105 م2 سوبر لوكس اسانسير للبيع 140000 قابله للتفاوض او للايجار قانون جديد برج النور الدور الخ.
1/6/2024
شقة 70 متر بالشيخ زايد الحي ال 16 موقع مميز جدا فيو مفتوح خالصة امام المول التجارى مباشرة بدون اقساط.
18/5/2024
فرصه متميزه و لقطه لدواعي السفر روف 550متر مباني 120متر (غرفتين + 2 حمام +ريسبشن كبير ) هاي لوكس .
11/5/2024
فرصه ممتازه و متميزه شقه 145 متر 3 غرف و 2 حمام عماره متميزه الدور الرابع يوجد مصعد بشارع احمد .
11/5/2024
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