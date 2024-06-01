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شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه الترا لوكس
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شقة للبيع في المريوطيه فيصل ابراج الصفوه مساحتها 185 متر الدور التاسع البرج 3 اسانسير تشطيب الترا لوكس ورق حائط كهرباء السويدي التكييفات الشقه ما ما حدش قاعد فيها عفش من القباني شاشات اسمارت جراج خاص بالابراج باكيه مميزه للاستفسار او المعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264 - 01272495605 - 01153314683
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|العنوان:
|- المريوطيه فيصل ابراج الصفوه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274831
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