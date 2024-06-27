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شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

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شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2 حمام نصف تشطيب مشروع سكني رائع للمعيشة في مصر - أليكس ويست أكبر كمبوند بالاسكندريه تعاقد على وحدات نصف تشطيب بتسهيلات في السداد تصل الى 8 سنوات يقع مشروع أليكس ويست على بحيرة مريوط على مساحة 620 فدان يتضمن العديد من الخدمات مدرسة : Wellington مستشفي : Saudi German Hospital فندق : Radisson Blu ملاعب جولف نادى ALEX WEST CLUB لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264 - 01272495605 - 01153314683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - كمبوند اليكس ويست الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274845

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة اسكندرية (سيدى بشر ) - في الإسكندرية مصر

شقة اسكندرية (سيدى بشر )

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

14/6/2024
صورة الاعلان: شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقةللبيع 150 متر بالاسكندرية عجمي بيطاش شارع الحي بجانب مساكن الحديد والصلب شقة تشطيب سوبر لوكس 3 غر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/4/2024
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