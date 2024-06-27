شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2 حمام نصف تشطيب مشروع سكني رائع للمعيشة في مصر - أليكس ويست أكبر كمبوند بالاسكندريه تعاقد على وحدات نصف تشطيب بتسهيلات في السداد تصل الى 8 سنوات يقع مشروع أليكس ويست على بحيرة مريوط على مساحة 620 فدان يتضمن العديد من الخدمات مدرسة : Wellington مستشفي : Saudi German Hospital فندق : Radisson Blu ملاعب جولف نادى ALEX WEST CLUB لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683