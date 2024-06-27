شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند اليكس ويست الاسكندرية

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|شقة للبيع في مشروع أليكس ويست اسكندرية بإطلالة مميزة على لاند سكيب المساحة 153 متر دور ثاني 3 غرف و2 حمام نصف تشطيب مشروع سكني رائع للمعيشة في مصر - أليكس ويست أكبر كمبوند بالاسكندريه تعاقد على وحدات نصف تشطيب بتسهيلات في السداد تصل الى 8 سنوات يقع مشروع أليكس ويست على بحيرة مريوط على مساحة 620 فدان يتضمن العديد من الخدمات مدرسة : Wellington مستشفي : Saudi German Hospital فندق : Radisson Blu ملاعب جولف نادى ALEX WEST CLUB لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264 - 01272495605 - 01153314683
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|العنوان:
|- كمبوند اليكس ويست الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274844
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3,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه
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