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شقة للبيع اكتوبر الحي الثاني اطلالة مميزة

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع اكتوبر الحي الثاني اطلالة مميزة - في 6 أكتوبر مصر

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شقة للبيع الحي الثاني اكتوبر بموقع مميز دور ثانى اول بلكونة بمساحة 130 متر تقريبا عبارة عن :- 2 غرفة 2 حمام 2 صالة مساحة الغرف كبيرة تشطيب سوبر لوكس - والارضيات خشب MDF يوجد اسانسير في العمارة للتفاصيل او للمعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264 - 01272495605 - 01153314683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الحي الثاني 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274826

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صورة الاعلان: شقة للبيع بسعر ممتاز في بيت الوطن الشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بسعر ممتاز في بيت الوطن الشيخ زايد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أمتلك وحده واستثمر الأن في موقع ممتاز في بيت الوطن الشيخ زايد في أفضل المواقع السكنيه بالقرب من hyp.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند اول اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند اول اكتوبر

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند اول اكتوبر دقايق من مول مصر 15 الف .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

31/5/2024
صورة الاعلان: ارخص شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند - في 6 أكتوبر مصر

ارخص شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

ارخص شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند اول اكتوبر دقايق من مول مصر 15.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

31/5/2024
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