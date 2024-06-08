شقة للبيع اكتوبر الحي الثاني اطلالة مميزة

شقة مفروشة فاخرة مكيفة 4غرف بكمبوند الفردوس امام نادى دريم لاند اول اكتوبر دقايق من مول مصر 15 الف .

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