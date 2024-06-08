شقة للبيع اكتوبر الحي الثاني اطلالة مميزة

(للبيع)
|شقة للبيع الحي الثاني اكتوبر بموقع مميز دور ثانى اول بلكونة بمساحة 130 متر تقريبا عبارة عن :- 2 غرفة 2 حمام 2 صالة مساحة الغرف كبيرة تشطيب سوبر لوكس - والارضيات خشب MDF يوجد اسانسير في العمارة للتفاصيل او للمعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264 - 01272495605 - 01153314683
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|العنوان:
|- الحي الثاني 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274826
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(للإيجار)- في 6 أكتوبر مصر
15,000 جنيه
15,000 جنيه