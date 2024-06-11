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شقة للايجار (كود 181) بجوار مرسى اليخوت - شاطئ روميل
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|يقع هذا المبنى السكني الذي يضم شققًا مكيفة على شاطئ البحر بجوار مرسى اليخوت، ويتميز بوجود ثلاث غرف نوم مكيفة واثنتين منها تطل على البحر .يعتبر هذا الموقع مثاليًا لمن يبحثون عن إقامة مميزة ومريحة بجوار البحر، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمنظر الخلاب والهواء النقي، بالإضافة إلى وسائل الراحة والتسهيلات المتوفرة داخل الشقق. إذا كنت تتطلع إلى إقامة لطيفة ومميزة بجوار البحر، فإن هذا الموقع يعد اختيارًا مثاليًا لك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يحيى
|التليفون:
|00201099113478 - 00201202382718
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|العنوان:
|- مرسى مطروح
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273330
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