شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة -.

امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري تتكون هذه الشقه من : - غرفة نوم ماستر مع حمام ملحق - غرفة.

إنتقل إلان !شقة غرفتين نوم دوبليكس مع إطلالة مريحة * من غير عمولة * خطة دفع مريحة تتكون الشقة م.

امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم.

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