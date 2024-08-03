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شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

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شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة شقة دوبليكس تحتوي علي : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - جاكوزي خاص - 3 حمامات - ممر خاص إلى السطح * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية: 026592300 الرقم المرجعي : AP982996 رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

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العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280102

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2/8/2024
صورة الاعلان: شقة بالطوابق العليا | اطلالة بحرية + ترجيع ايجار - في أبو ظبي الإمارات

شقة بالطوابق العليا | اطلالة بحرية + ترجيع ايجار

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1/8/2024
صورة الاعلان: شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة

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1/8/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقة بالطوابق العيا وبإطلالة مميزة - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقة بالطوابق العيا وبإطلالة مميزة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقة بالطوابق العيا وبإطلالة مميزة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر + غرفة ملابس - غرف.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل - تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة | بإطلالة على الحديقة | غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة | بإطلالة على الحديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة | بإطلالة على الحديقة | غرفة خادمة تتكون الشقة الرائعة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفتين نو.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر هذه الشقة تتكون من : * غرفتين نوم ماستر * غرفة طعام / م.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع بلكو.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
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