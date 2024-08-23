آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه الشقة مكونة من : * طابق سفلي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين - بلكونة * طابق علوي : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة عائلة - بلكونة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP981783 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2024
رقم الإعلان: 2283842

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة - بدون اي عموله - وخطه دفع مرنه يمكنك الان تملك شقه م.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكون.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة .
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: ?????? ?????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????. - في أبو ظبي الإمارات

?????? ?????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????.

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. - هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية الشقة تتكون من: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / .
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: انتقل الان مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر مع تيراس .
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز ** تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الوحدة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة مع.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة شقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / ط.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة - 0 عمولة - خطة دفع مرنة تتكون الشقة من: - غرفتين.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه - في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه ** بدون عمولة ** خطة دفع مرنة * الشقه مكونه من : - غ.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه - بدون اي عموله - بخطه دفع مرنه * يمكنك الان ت.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف ** يتكون الاستديو من : - غرفة نوم / معيشة - مطبخ - .
القسم: 

اتصل

17/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات