أضف إعلانك مجاناً
شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه الشقة مكونة من : * طابق سفلي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين - بلكونة * طابق علوي : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة عائلة - بلكونة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP981783 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283842
تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة - بدون اي عموله - وخطه دفع مرنه يمكنك الان تملك شقه م.
23/8/2024
شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكون.
23/8/2024
تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة .
23/8/2024
استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. - هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزا.
22/8/2024
فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية الشقة تتكون من: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / .
21/8/2024
انتقل الان مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر مع تيراس .
21/8/2024
استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز ** تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
20/8/2024
مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
20/8/2024
شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الوحدة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة مع.
20/8/2024
امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم.
20/8/2024
فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة شقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / ط.
20/8/2024
شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة - 0 عمولة - خطة دفع مرنة تتكون الشقة من: - غرفتين.
19/8/2024
بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه ** بدون عمولة ** خطة دفع مرنة * الشقه مكونه من : - غ.
19/8/2024
تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه - بدون اي عموله - بخطه دفع مرنه * يمكنك الان ت.
19/8/2024
إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف ** يتكون الاستديو من : - غرفة نوم / معيشة - مطبخ - .
17/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.