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شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ

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صورة الاعلان: شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ - في أبو ظبي الإمارات

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شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ تتكون هذه الشقة من: - غرفة النوم ماستر - غرفة معيشة/طعام - مطبخ - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP971084 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

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العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278485

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- في أبو ظبي الإمارات

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19/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية - في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية

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- في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية هذا الاستوديو يتكون من : * غرفة نوم / معيشة * مطبخ.
القسم: 

اتصل

19/7/2024
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امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير

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- في أبو ظبي الإمارات

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19/7/2024
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