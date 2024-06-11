شقة اسكندرية (سيدى بشر )

(للبيع)
|شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غاز وكهرباء ومياه كاملة المرافق والخدمات اكسترا سوبر لوكس وقريبة من جميع الخدمات وقريبة من بحر يفصل بينها وبين البحر شريط القطار وخلف الاكاديمية البحرية سيدى بشر مدينة بنك فيصل الاسلامى مطلوب 3,000,000 اسكندرية سيدى بشر مدينة بنك فيصل الاسلامى عمارة رقم ٣٦ الدور السادس شقة ٤
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01097793380
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|العنوان:
|مدينة بنك فيصل- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273708
2,000,000 جنيه
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