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شركه ليموزين مطار في القاهره
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283988
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
25/8/2024
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25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
25/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
25/8/2024
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25/8/2024
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24/8/2024
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