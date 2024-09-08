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شركة نورن ديزاين ( كوريان – كومباكت hpl ( New
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| كومباكت يستخدم فى قواطيع الحمامات افضل خامات الكومباكت المستورد فى نور ديزاين(صيني – هندى – فرنساوى ) باكسسورات استانلس ستيل 304 و متاح الاكسسورات النيون الاسود pvc كلمونا من خلال الموبايل او الواتس اب : contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295105
شركة المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلادينج.
8/9/2024
مع جرين هاوس بنهتم بالتفاصيل اللى تخلى مشروعك مميز بداية من الاكسسوار 304 اللى بيكون عال الجودة و ال.
8/9/2024
الواح – شيتات كومباكت hpl جميع خامات الكومباكت hpl متاحة فى ايجي ستون صيني POLYBETT/ SUNFULL– هندى G.
8/9/2024
شركة جرين هاوس #Green Houseللكومباكت والكوريان الصناعى يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوري.
7/9/2024
كومباكت hpl صيني وهندي من شركة نورن ديزاين بافضل سعر للمتر شامل التوريد والتركيب والاكسسوارت الاستان.
5/9/2024
متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و .
29/8/2024
قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
28/8/2024
نورن ديزاين تقوم بتوفير خامات فواصل الحمامات بجودة عالية (هندي- صينى - فرنسى) مقاوم للخدوش والكسور .
28/8/2024
قواطيع حمامات للحضانة و المدارس قواطيع حمامات من خامة الكومباكت لحمامات المدارس و الحضانات شركة ايجي.
25/8/2024
متوفر جميع الوان HPL فى نورن ديزاين كومباكت سمك 12 مم صيني ماركة SUNFULL هندى ماركة GREENLAM فرنسا.
24/8/2024
احدث قرص و احواض للحمامات اختار الخامة اللى تميز مكانك ( كوريان كورى مستورد ) شركة ايجي ستون #خبرة_.
22/8/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
21/8/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
21/8/2024
احدث قرص للمطابخ احدث و اشيك قرص للمطابخ من خامة الكوريان 🔥 📌شركة ايجي ستون #خبرة_ثق.
19/8/2024
شغل ايجي ستون لقرص المعامل كوريان شغل ايجي ستون على الطبيعة . لتنفيذ جميع اعمال الكوريان ( وحدات – .
18/8/2024
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