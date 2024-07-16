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شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ميني باص 28 فرد للايجار يومي خدمات ايجار نقل سياحي استأجر ميني باص 28 فرد لتحقيق رحلاتك اليومية براحة وأمان 01119970403 بالتالي خدمات ايجار نقل سياحي إذا كنت تخطط لنقل مجموعة من الأفراد، سواء كانوا ضيوفك في حفل زفاف أو فريق عملك في رحلة عمل، فإن استئجار ميني باص يمكن أن يكون الخيار المثالي لك. نقدم لك 01101555356 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277337
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