شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية

ميني باص 28 فرد للايجار يومي خدمات ايجار نقل سياحي استأجر ميني باص 28 فرد لتحقيق رحلاتك اليومية براحة وأمان 01119970403 بالتالي خدمات ايجار نقل سياحي إذا كنت تخطط لنقل مجموعة من الأفراد، سواء كانوا ضيوفك في حفل زفاف أو فريق عملك في رحلة عمل، فإن استئجار ميني باص يمكن أن يكون الخيار المثالي لك. نقدم لك 01101555356 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة