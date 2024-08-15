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شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الامان والاراحه بالتالي يأسعار مناسبه نقل سياحي انت واسرتك من البيت الي مكان الي انت بتحدده التوصيلات من القاهرة او اسكندرية لذلك الي جميع محافظات مصر بأٌقل الاسعار وخصومات علي رحلات( شرم الشيخ-الغردقة-الساحل-دهب- مرسي علم- طابا-نويع-مرسي مطروح) بالتالي في عالمنا المعاصر، تعتبر السيارات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية للحجز والأستفسار:01100092199 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة https
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01011322557
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|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282300
ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول.
15/8/2024
اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
15/8/2024
للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
15/8/2024
تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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