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شركة تنفيذ احواض سباحة (حمامات سباحة) لاندسكيب

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة تنفيذ احواض سباحة (حمامات سباحة) لاندسكيب - في الشارقة الإمارات

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نحن شركة تصميم وتنفيذ وبناء المسابح واعمال الاندسكيب الخارجية وكل مايختص بذلك بجودة عالية من مواد البناء والاكساء اذا كنت تبحث عن التميز . نحن سنقوم لك بذلك . سنوفر لك تصاميم خاصة بك لتلبي ذوقك نعمل على : احواض السباحة تنسيق الحدائق شلالات مائية مضلات حدائق وكل مايختص في الحدائق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maea
التليفون: 0504677119

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العنوان: - sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284899

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بموقع مميز جدا فى مدينة شخبوط

تملك الان فيلا بموقع مميز جدا فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**تتكون الفيلا من: • 8 غرف نوم . • 8 حمامات . • منطقة معيشة وطعام واسعة. • قاعات كبيرة. • أربعة مدا.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع مميز تصميم عصرى فى مدينة شخبوط

امتلك الان فيلا موقع مميز تصميم عصرى فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ .
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: الفيلا الأولى مكونة من:-6 غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8 ح.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة خليفه

امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة خليفه

(للبيع)

**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
القسم: 

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29/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

(للبيع)

*فيلا في شخبوط مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطب.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

(للبيع)

**المجمع مكون من 2 فيلا: *كل فيلا تتكون من: - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مط.
القسم: 

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29/8/2024
صورة الاعلان: مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

(للبيع)

يتكون المجمع من 4 فلل,فيلا رئيسية و 3 فلل أخرى: الفيلا الرئيسية:-6 غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسين-مط.
القسم: 

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29/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)

مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من: -الطابق الأرضي: -غرفة نوم -غرفة عائلة -صالة طعام -صالة م.
القسم: 

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29/8/2024
صورة الاعلان: شقة بتشطيب عصري | مساحة واسعة | اطلالة وسعر مميز

شقة بتشطيب عصري | مساحة واسعة | اطلالة وسعر مميز

(للبيع)

شقة بتشطيب عصري | مساحة واسعة | اطلالة وسعر مميز تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم .
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخه

امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخه

(للبيع)

**مجمع 4 فلل مقسمين الي: *الفيلا الرئيسية مكونة من: - 7 غرف ماستر - غرفة خادمة - غرفة سائق - حو.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

*فيلا تتكون من: *طابق أرضي: -4 نوم -مجلس -صالة -غرفة طعام بمغاسل -4 حمام *الطابق الاول: -8 غرف ماست.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

(للبيع)

مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من ال.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: بدون عمولة امتلك فيلا 5 غرف | كورنر | سنجل رو

بدون عمولة امتلك فيلا 5 غرف | كورنر | سنجل رو

(للبيع)

بدون عمولة امتلك فيلا 5 غرف | كورنر | سنجل رو تتكون الفيلا من : *الطابق الأرضي: - غرفة نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع فلل فى مدينة شخبوط

فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع فلل فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**مجمع 4فـلل: *كل فيلا عبارة عن: - ثلاث غرف ماستر . - مجلـس . - حمـام . - غرفة عاملة . - مطبخ خلفي.
القسم: 

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

(للبيع)

*تتكون الفيلا منك *طابق أرضي: -غرفة نوم ماستر -مجلس -غرفة المعيشة -صالة الطعام -مطبخ -استور - غرفة خ.
القسم: 

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29/8/2024
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