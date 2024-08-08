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شركة تنظيف

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تنظيف فلل تنظيف بيوت تنظيف عن الحشرات 0503115370خدمات تنظيف المنازل و تنظيف الشقق و تنظيف الفلل ومكافحة كافة انواع الحشرات ومكافحة الحمام نحن نقوم بنظافة شاملة للمبنى و نظافة تأسيس للمنشآت و المباني المنشأة حديثاً بعد التشطيب مثل نظافة الشركات و الفلل و القصور و المؤسسات العامة و الواجهات الزجاجية نحن نستخدم اقوى و افضل المعدات للنظافة بأعلى جودة و كذلك الخامات المستخدمة للنظافة لنحرص على وجود مستوى جيد و مرضي في نظافة الاماكن و يقوم بذلك عمال ذوو خبرة عالية في المجال لسنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تنظيف
التليفون: 0567799954

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العنوان: المقطع- الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 درهم
تاريخ الإعلان: 13/8/2024
رقم الإعلان: 2281632

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صورة الاعلان: شركة تنظيف - في أبو ظبي الإمارات

شركة تنظيف

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

تنظيف فلل تنظيف بيوت تنظيف عن الحشرات 0503115370خدمات تنظيف المنازل و تنظيف الشقق و تنظيف الفلل ومكا.

99 درهم

8/8/2024
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