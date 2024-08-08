(طلب عمل)
|تنظيف فلل تنظيف بيوت تنظيف عن الحشرات 0503115370خدمات تنظيف المنازل و تنظيف الشقق و تنظيف الفلل ومكافحة كافة انواع الحشرات ومكافحة الحمام نحن نقوم بنظافة شاملة للمبنى و نظافة تأسيس للمنشآت و المباني المنشأة حديثاً بعد التشطيب مثل نظافة الشركات و الفلل و القصور و المؤسسات العامة و الواجهات الزجاجية نحن نستخدم اقوى و افضل المعدات للنظافة بأعلى جودة و كذلك الخامات المستخدمة للنظافة لنحرص على وجود مستوى جيد و مرضي في نظافة الاماكن و يقوم بذلك عمال ذوو خبرة عالية في المجال لسنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تنظيف
|التليفون:
|0567799954
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|العنوان:
|المقطع- الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281632
99 درهم