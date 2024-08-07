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شركة تنظيف

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تنظيف فلل تنظيف بيوت تنظيف عن الحشرات 0503115370خدمات تنظيف المنازل و تنظيف الشقق و تنظيف الفلل ومكافحة كافة انواع الحشرات ومكافحة الحمام نحن نقوم بنظافة شاملة للمبنى و نظافة تأسيس للمنشآت و المباني المنشأة حديثاً بعد التشطيب مثل نظافة الشركات و الفلل و القصور و المؤسسات العامة و الواجهات الزجاجية نحن نستخدم اقوى و افضل المعدات للنظافة بأعلى جودة و كذلك الخامات المستخدمة للنظافة لنحرص على وجود مستوى جيد و مرضي في نظافة الاماكن و يقوم بذلك عمال ذوو خبرة عالية في المجال لسنوات لذا يجب ان تطمئن في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تنظيف
التليفون: 0567799954

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المقطع- الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 99 درهم
تاريخ الإعلان: 8/8/2024
رقم الإعلان: 2280844

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Corporare Training in Dubai - Vinsys

Corporare Training in Dubai - Vinsys

(فرصة عمل)

Vinsys is a global leader in professional corporate training, offering cutting-edge courses in trend.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

(للبيع)

*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -غرفتين -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطب.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى البطين

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى البطين

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خ.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

(للبيع)

الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية:-موقف-حديقة *طابق ارضي:-مجلس+حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة طعام.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية تصريح فيلا في الريمان 1

امتلك الان قطعة ارض سكنية تصريح فيلا في الريمان 1

(للبيع)

**استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 - مع تصريح ل.
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض تجارية لا تفوت مساحة كبيرة فى مدينة زايد

امتلك الان ارض تجارية لا تفوت مساحة كبيرة فى مدينة زايد

(للبيع)

**أرض تجارية: *هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم .
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

(للبيع)

فيلا 6 غرف مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة-مجلس+حمام-غرفة طعام+حمام-غرفة ماستر+خزائن+شرفه-مطب.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة امتلك قطعة أرض فى مدينة محمد بن زايد

فرصة استثمار مميزة امتلك قطعة أرض فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

**قطعة ارض سكنيه: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية مميزه. -تمتاز .
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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

(للبيع)

الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غرفة .
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بنايه تجاريه موقع مميز فى ال نهيان

امتلك الان بنايه تجاريه موقع مميز فى ال نهيان

(للبيع)

**بناية استثمارية: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف **البناية تحتوي على: - 3 محلات.
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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة خادمة -3 .
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

بناية تجارية:(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) -هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 ش.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار

(للبيع)

بناية على شارع رئيسي مكونة من: *طابق ارضي *15 طابق *رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة(3 غرف .
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: للبيع اراضي بالمطرق موقع مميز

للبيع اراضي بالمطرق موقع مميز

(للبيع)

للبيع اراضي بالشارقة المطرق على الحديقة مباشرتا موقع ممتاز اراضي زاوية وشارع وسكة وشارع واحد المسا.
القسم: 

120 درهم

7/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

(للبيع)

*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات -غ.
القسم: 

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7/8/2024
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