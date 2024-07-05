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شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة ونوفر ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل وايضا كل الحالات التي تحتاج رعاية منزلية بعد خروجها من المستشفي ايضأ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|رشدي- الاسكندرية
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275919
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