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شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب - في القاهرة مصر

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ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و الترفيهيه و خدمات المناسبات الخاصه. افضل الاتوبيسات باحسن لاسعار من رينت باص للنقل السياحي البري في القاهره للنقل لاي مكان بالتالي استجر افضل كوستر سياحي موديل حديث موديل 2022 باحسن وارخص سعر داخل القاهره01101727711. /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رينت باص
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274279

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان - في القاهرة مصر

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار الميكروباص السياحي رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. بالتالي نقل سياحي | ايجار هايس13را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار باجيرو العائليه 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجارميكروباص نقل سياحي - في القاهرة مصر

ايجارميكروباص نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس - في القاهرة مصر

شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص ايجار نقل سياحي من ليموزين بداية ميكروباص للايجار في القاهرة يعتبر تأجير ميكروباصات سياحية من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر - في القاهرة مصر

تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر 2022 |+201101555356 ايجار سياره رياضيه تويوتا لاند كروزر موديل 2022 في القاهره من ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو V250 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو في القاهرة | +0201101555356 ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس - في القاهرة مصر

الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار سيارات مرسيدس |+201101555356 تمتلك مرسيدس-بنز سمعة رائعة في تقديم سيارات فاخرة وذات جودة عالية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
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