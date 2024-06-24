أضف إعلانك مجاناً

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREENLAM المستخدم فى قواطيع و فواصل الحمامات -فواصل المباول – قرص التربيزات – دواليب اللوكرز – ترش القمامة . مميزاته : مضاد للمياه و الاحماض و البكتيريا – ضد الكسر او الخدش – سرعه التنفيذ – استغلال المساحات . نورن ديزاين اسم لكل مشروع المهندس / وائل المهندسة / ففيان للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا Phone : 01270503183 & 01551557251 & 01289668128& 01
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورن ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01270503183, 01270503183- القاهرة, Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274465

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان باحدث الديزاينات - في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان - في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: حمامات – كومباكت – ابواب hpl - في القاهرة مصر

حمامات – كومباكت – ابواب hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين - في القاهرة مصر

اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان - في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي - في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: قرصة مطبخك بالكوريان المستورد - في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl مستورد - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl مستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات