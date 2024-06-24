شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREENLAM المستخدم فى قواطيع و فواصل الحمامات -فواصل المباول – قرص التربيزات – دواليب اللوكرز – ترش القمامة . مميزاته : مضاد للمياه و الاحماض و البكتيريا – ضد الكسر او الخدش – سرعه التنفيذ – استغلال المساحات . نورن ديزاين اسم لكل مشروع المهندس / وائل المهندسة / ففيان للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا Phone : 01270503183 & 01551557251 & 01289668128& 01