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شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل الجو ، الرصاص ) خامات معتمدة عالميا من معامل من بلد المنشأ - توافر جميع الالوان - توافر جميع المقاسات جميع الاكسسوارات المستخدمة من ماركة XDF أستانلس 304 ( مستورد ) نضمنلك أرخص الأسعار ، سرعة التنفيذ والتسليم نور ديزاين اسم لكل مشروع لمعرفة سابقة اعمال نور ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى لمعرفة عروض و خصومات نور ديزاين الاتصال على contact us whatssapp or phone :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ما هو الكومباكت hpl الصينى
|التليفون:
|0128 966 8128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- Arghanj Khwāh
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274362
احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
22/6/2024
لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
20/6/2024
فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
20/6/2024
( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
13/6/2024
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
11/6/2024
تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
11/6/2024
قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
9/6/2024
مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
8/6/2024
كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
8/6/2024
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