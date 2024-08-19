شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)
|إذا كنت تبحث عن شركات عمل تطبيقات باحترافية وكفائة عالية في أي نوع من مجالات العمل أو تحتاج تطبيق خاص لمؤسستك أو شركتك ، شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft هي وجهتك ومكانك . •نحن من أوائل شركات عمل تطبيقات في مصر والعالم العربي منذ عام 2014 وحتى الآن ، بإمكانات وخصائص كثيرة جداً ( على الأندرويد والأيفون ) . •نحن من أفضل شركات عمل تطبيقات التي توفر لك خدمة الدعم الفني والصيانة المجانية والاستضافة المجانية -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295191
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