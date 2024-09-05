آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إذا كنت تبحث عن شركات عمل تطبيقات باحترافية وكفائة عالية في أي نوع من مجالات العمل أو تحتاج تطبيق خاص لمؤسستك أو شركتك ، شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft هي وجهتك ومكانك . •نحن من أوائل شركات عمل تطبيقات في مصر والعالم العربي منذ عام 2014 وحتى الآن ، بإمكانات وخصائص كثيرة جداً ( على الأندرويد والأيفون ) . للتواصل عن طريق الموقع الالكتروني ل تك سوفت – tec soft / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تك سوفت للحلول الذكية
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/9/2024
رقم الإعلان: 2294592

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عمل تطبيقات الجوال – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في الرياض السعودية

عمل تطبيقات الجوال – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•عمل تطبيقات الجوال : مع شركة تك سوفت للحلول الذكية لأنها توفر خدمة الدعم الفني والصيانة المجانية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/9/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيقات الجوال – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في الرياض السعودية

عمل تطبيقات الجوال – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•عمل تطبيقات الجوال : مع شركة تك سوفت للحلول الذكية لأنها توفر خدمة الدعم الفني والصيانة المجانية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 جنيه

5/9/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت - في الرياض السعودية

أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft - في الرياض السعودية

تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•تصميم تطبيق إعلانات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية بأحدث تقنيات التصميم والبرمجة العالمية . •تصميم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في الرياض السعودية

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في الرياض السعودية

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

- في الرياض السعودية

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات