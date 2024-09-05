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شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|إذا كنت تبحث عن شركات عمل تطبيقات باحترافية وكفائة عالية في أي نوع من مجالات العمل أو تحتاج تطبيق خاص لمؤسستك أو شركتك ، شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft هي وجهتك ومكانك . •نحن من أوائل شركات عمل تطبيقات في مصر والعالم العربي منذ عام 2014 وحتى الآن ، بإمكانات وخصائص كثيرة جداً ( على الأندرويد والأيفون ) . للتواصل عن طريق الموقع الالكتروني ل تك سوفت – tec soft / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294592
•عمل تطبيقات الجوال : مع شركة تك سوفت للحلول الذكية لأنها توفر خدمة الدعم الفني والصيانة المجانية و.
5/9/2024
•عمل تطبيقات الجوال : مع شركة تك سوفت للحلول الذكية لأنها توفر خدمة الدعم الفني والصيانة المجانية و.
5/9/2024
لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شر.
14/8/2024
•تصميم تطبيق إعلانات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية بأحدث تقنيات التصميم والبرمجة العالمية . •تصميم.
31/7/2024
•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
26/6/2024
•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
26/6/2024
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