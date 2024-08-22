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شركات توريد الزى الموحد-يونيفورم عالى الجودة -شركة ابوسيفين يونيفورم
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| شركة ابو سيفين يونيفورم متدورش كتير . شركة متخصصة فى تصتنيع و توريد الزى الموحد بكل انواعة بأعلى جودةوافضل الخامات . عندك مشروعك الخاص وعايز يونيفورم مختلف ومميز ليك و لفريق عملك ؟ عايز يونيفورمطاعم كافيهات ,مصانع و شركات ؟ عايز يونيفورم طبى للأطباء و فريق التمريض (يونيفورم المستشفيات و المراكز الطبية و المعامل و الصيدليات )؟ عايز يونيفورم لـ شركات الامن وافراد الحراسة والخدمات ؟ يمكنكم التواصل معنا بكل سهولة:- تليفون: 01020275583 واتساب:01273083070 ايميل:[email protected] العنو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ابو سيفين يونيفورم
|التليفون:
|0201020275583
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|العنوان:
|37 شارع عمر بن الخطاب الاريزونا الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283940
شركة ابو سيفين يونيفورم .شركة متخصصة فى تصنيع و توريد الزى الموحد فى جميع المجالات .تتوفر لدينا احدث.
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