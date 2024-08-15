آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شركات الكومباكت hpl

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركات الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت صيني -sunfull - هندى -greenlam - فرنساوى -polyrey باكسسوارات استانلس ستيل (304) يستخدم فى قواطيع وابواب حمامات كومباكت HPL وفواصل مباول للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 012015021006
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282193

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت و توريد الواح صيني و ه.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان - في القاهرة مصر

اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان لو عايز تعمل قرصة مطبخك او وحدة حمام بيتك كوريان .ايجي ستون عندها كل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: خصومات اسعار قواطيع الكومباكت - في القاهرة مصر

خصومات اسعار قواطيع الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصومات اسعار قواطيع الكومباكت خصومات اسعار قواطيع الكومباكت الحمامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت - في القاهرة مصر

كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نور ديزاين 👍 للكومباكت والكوريان الصناعى و السيكوريت و الكلادينج يسعدها التعاون معكم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت - في القاهرة مصر

كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باكسسوارات اسود - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باكسسوارات اسود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باكسسوارات اسود بالمتر المربع قواطيع حمامات كومباكت باكسسوارات اسود شركة ايجي ستون #.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/8/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان مودرن - في القاهرة مصر

احواض كوريان مودرن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصومات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: قرص ترابيزات كوريان نورن ديزاين - في القاهرة مصر

قرص ترابيزات كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

1شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: قرص كوريان للمعامل و المطابخ - في القاهرة مصر

قرص كوريان للمعامل و المطابخ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص كوريان للمعامل و المطابخ قرص كوريان للمعامل و المطابخ شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: تركيب مختلف الوان الكوريان - في القاهرة مصر

تركيب مختلف الوان الكوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت - في القاهرة مصر

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl الهندى جرين لام و الصينى بولى بييت - في القاهرة مصر

كومباكت hpl الهندى جرين لام و الصينى بولى بييت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

– شركة نور ديزاين متخصصة فى توريد و تركيب جميع اعمال الكومباكت و الكوريان لمعرفة سابقة اعمال نور دي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: بسعر المتر حمامات كومباكت - في القاهرة مصر

بسعر المتر حمامات كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت - في القاهرة مصر

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunful.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات