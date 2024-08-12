شركاؤك في عالم الحلول و البرمجة المتكاملة و التطبيقات

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|qpali
|التليفون:
|0599380061
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|العنوان:
|- ramallah
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281562
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