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شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بنوفرلك خدمات التتظيف زي مابدك وزياده اتصلي فينا واحجزي موعدك ونحنا ما حنقصر معك عامله تنظيف يومي ٦ ساعات ب 25 دينار شامل المواصلات ايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت وعاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز والاستفسار : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274771
شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
26/6/2024
للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
26/6/2024
للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
26/6/2024
معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
25/6/2024
معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
25/6/2024
لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
25/6/2024
لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
25/6/2024
لا تقلقي من التنظيف لان عنا الحل لراحتك و لنظافة بيتك من تنظيف المطبخ و الارضيات و الحمامات يومي بي.
24/6/2024
اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف اكبر كادر واكفئهم موجود عنا. لراحتك تنظ.
24/6/2024
اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف اكبر كادر واكفئهم موجود عنا. لراحتك تنظ.
24/6/2024
من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات و.
22/6/2024
من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات و.
22/6/2024
الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف اعمال التنظي.
22/6/2024
خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
11/6/2024
خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
11/6/2024
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