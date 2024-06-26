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شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بنوفرلك خدمات التتظيف زي مابدك وزياده اتصلي فينا واحجزي موعدك ونحنا ما حنقصر معك عامله تنظيف يومي ٦ ساعات ب 25 دينار شامل المواصلات ايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت وعاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز والاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274771

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك - في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك - في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك - في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
العنوان:

عمان - الأردن

25 درهم

25/6/2024
صورة الاعلان: معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك - في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/6/2024
صورة الاعلان: لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية - في عمان الأردن

لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/6/2024
صورة الاعلان: لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية - في عمان الأردن

لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/6/2024
صورة الاعلان: لا تقلقي من التنظيف لان عنا الحل لراحتك و لنظافة بيتك - في عمان الأردن

لا تقلقي من التنظيف لان عنا الحل لراحتك و لنظافة بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

لا تقلقي من التنظيف لان عنا الحل لراحتك و لنظافة بيتك من تنظيف المطبخ و الارضيات و الحمامات يومي بي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/6/2024
صورة الاعلان: اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف - في عمان الأردن

اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف اكبر كادر واكفئهم موجود عنا. لراحتك تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/6/2024
صورة الاعلان: اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف - في عمان الأردن

اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف اكبر كادر واكفئهم موجود عنا. لراحتك تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/6/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

22/6/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتن - في عمان الأردن

من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتن

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

22/6/2024
صورة الاعلان: الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك - في عمان الأردن

الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف اعمال التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

22/6/2024
صورة الاعلان: خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي - في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي - في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/6/2024
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