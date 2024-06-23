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شاليه للبيع بسعر مغري

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مغري - في الجيزة مصر

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شاليه لقطه لسرعة البيع بمساحه 100متر جنينه 150 متر لو بتدور علي الراحه والهدوء هتلاقيهم هنا جنبك في راس سدر وبعيد عن الدوشه وكمان بيطل علي البحر السعر 850 الف جنيه لقطه بجد مفروش وكامل التجهيزات ماعدا التكيفات قرية وندرلاند راس سدر شاليهاك معانا وباقل سعر للتواصل طول اليوم 01222212111
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفي محمد طارق
التليفون: 01110711244

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274284

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا )

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات

(للبيع)

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شيف سخن

شيف سخن

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

(للإيجار)

بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي

شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي

(للإيجار)

بالتالي ايجار الميكروباص السياحي رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. بالتالي نقل سياحي | ايجار هايس13را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص ليموزين

ايجار ميكروباص ليموزين

(للإيجار)

اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجة

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجة

(للبيع)

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجارميكروباص نقل سياحي

ايجارميكروباص نقل سياحي

(للإيجار)

شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

(للإيجار)

ارخص ايجار نقل سياحي من ليموزين بداية ميكروباص للايجار في القاهرة يعتبر تأجير ميكروباصات سياحية من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

(للإيجار)

حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
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