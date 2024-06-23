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شاليه للبيع بسعر مغري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شاليه لقطه لسرعة البيع بمساحه 100متر جنينه 150 متر لو بتدور علي الراحه والهدوء هتلاقيهم هنا جنبك في راس سدر وبعيد عن الدوشه وكمان بيطل علي البحر السعر 850 الف جنيه لقطه بجد مفروش وكامل التجهيزات ماعدا التكيفات قرية وندرلاند راس سدر شاليهاك معانا وباقل سعر للتواصل طول اليوم 01222212111
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفي محمد طارق
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274284
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