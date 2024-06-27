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شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة في مشروع سولاري الساحل الشمالي
(للتقسيط)
تفاصيل الإعلان
|شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136 متر دور اول 3 غرف - 2 حمام استلام تشطيب كامل 2027 لمزيد من التفاصيل اتصل على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264
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|العنوان:
|سولاري راس الحكمة- الساحل الشمالي
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274799
شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136.
27/6/2024
فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحك.
27/6/2024
فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحك.
27/6/2024
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