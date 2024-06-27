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شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة بالساحل الشمالي في مشروع سولاري

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة بالساحل الشمالي في مشروع سولاري - في مطروح مصر

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شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136 متر دور اول 3 غرف - 2 حمام استلام تشطيب كامل 2027 لمزيد من التفاصيل اتصل على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - سولاريه راس الحكمة الساحل الشمالي
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274803

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة في مشروع سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة في مشروع سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحك.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحك.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
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