شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي

فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحكمة بالساحل الشمالي بموقعه الجغرافي الحيوي المميز في رأس الحكمة اختار وحدتك من انواع مختلفة شاليهات وتاونات وتوينات وفيلات مستقلة تتميز بالتصميمات الايطالية ذات الدقة والجمال استمتع بالمياه الساحرة، وامتلك وحدتك الآن بمقدم يبدا من 5% وتقسيط يصل الى 8 سنوات وعش وسط أجواء مميزة في رأس الحكمة لمزيد من التفاصيل اتصل على 01068340264 01272495605 01153314683