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شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

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فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحكمة بالساحل الشمالي بموقعه الجغرافي الحيوي المميز في رأس الحكمة اختار وحدتك من انواع مختلفة شاليهات وتاونات وتوينات وفيلات مستقلة تتميز بالتصميمات الايطالية ذات الدقة والجمال استمتع بالمياه الساحرة، وامتلك وحدتك الآن بمقدم يبدا من 5% وتقسيط يصل الى 8 سنوات وعش وسط أجواء مميزة في رأس الحكمة لمزيد من التفاصيل اتصل على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264 - 01272495605 - 01153314683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - سولاري رأس الحكمة الساحل الشمالي
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274863

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة في مشروع سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة في مشروع سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة بالساحل الشمالي في مشروع سولاري - في مطروح مصر

شاليه للبيع بالتقسيط في راس الحكمة بالساحل الشمالي في مشروع سولاري

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

شاليه للبيع في الساحل الشمالي في سولاري راس الحكمة بالتقسيط موقع مميز على اللاجون مباشرة المساحة 136.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي - في مطروح مصر

شاليهات وفيلات بالتقسيط في سولاري الساحل الشمالي

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

فيلات وشاليهات للبيع بالتقسيط في الساحل الشمالي في Solare North Coast امتلك وحدتك في سولاري رأس الحك.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
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