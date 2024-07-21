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شاليهات للايجار فى نزهه بيتش راس سدر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهات للايجار فى نزهه بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليه فى قرية نزهه بيتش ٢ غرفه وريسبشين مكيف بالكامل وحمام ومطبخ وتراث وفيو البحر ويبعد عن الشاطىء ٢٠٠ متر. الشاليه مجهز بأحدث الاجهزه و القريه به جميع الخدمات . يوجد ٢ سوبر ماركت و٥ مطاعم و٣ كافيتيريا ومساحة مخصصة لركوب الدرجات ونادي رياضي به مساحة مخصصة لالعاب الأطفال التأخير للعائلات فقط ممنوع اصطحاب الحيونات للتواصل على ت ٠١٠١٥٢٥٨٠٥٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمر
التليفون: ٠١٠١٥٢٥٨٠٥٦

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العنوان: قريه نزهه بيتش- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277969

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحدث تقنيات كاميرات المراقبة

أحدث تقنيات كاميرات المراقبة

(للبيع)

نظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك احمِ ممتلكاتك وتابع أعمالك بكل ثقة مع أنظمة كاميرات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية

مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية

(طلب عمل)

مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لجميع المحافظات01223333060 كل احتياج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات

تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات

(للبيع)

تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات من أون لاين تك احصل على تجربة صوتية لا مثيل لها مع أنظمة الساوند س.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار

ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار

(للإيجار)

ليموزين استقبال مطار تأجير سيارة مرسيدس E200 لاستقبال الضيوف من المطار يعتبر خيارًا رائعًا لأسباب ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

(للإيجار)

ميكروباص للايجار استئجار كيا كرنفال 7 راكب لرحلات سيوه ودهب عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الأماكن ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

(للإيجار)

ميكروباص للايجار استئجار كيا كرنفال 7 راكب لرحلات سيوه ودهب عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الأماكن ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديد

تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديد

(للبيع)

#شاشات_للبيع 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: عروض يونيو على ليموزين الزفاف

عروض يونيو على ليموزين الزفاف

(للإيجار)

خدمة ليموزين زفاف ايجار ليموزين استرتش الطويلة المعدلة.Modified long stretch limousine for rent ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023

أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023

(للإيجار)

ايجار مرسيدس فيانو 2023 استئجار فان مرسيدس VIB بالتالى في عالم السيارات الفاخرة، تبرز مرسيدس بنز ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: 01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف

01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف

(للإيجار)

ايجار اتوبيس مرسيدس ايجار حافلات سياحية كبيرة 50 راكب لذلك تزداد الحاجة إلى تنظيم الرحلات الجماعية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

ايجار تويوتا هايس في القاهرة خدمة ليموزين نقل سياحي إذا كنت تخطط لرحلة عائلية، أو نزهة جماعية مع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(للبيع)

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

1 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

(للإيجار)

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف وكاميرات مراقبة وماكينة تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

سنترالات داخلية لتحسين الاتصالات من أون لاين تك اجعل اتصالات شركتك أكثر فعالية وكفاءة مع سنترالات د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/7/2024
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