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شاليهات للايجار فى نزهه بيتش راس سدر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شاليه فى قرية نزهه بيتش ٢ غرفه وريسبشين مكيف بالكامل وحمام ومطبخ وتراث وفيو البحر ويبعد عن الشاطىء ٢٠٠ متر. الشاليه مجهز بأحدث الاجهزه و القريه به جميع الخدمات . يوجد ٢ سوبر ماركت و٥ مطاعم و٣ كافيتيريا ومساحة مخصصة لركوب الدرجات ونادي رياضي به مساحة مخصصة لالعاب الأطفال التأخير للعائلات فقط ممنوع اصطحاب الحيونات للتواصل على ت ٠١٠١٥٢٥٨٠٥٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر
|التليفون:
|٠١٠١٥٢٥٨٠٥٦
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|العنوان:
|قريه نزهه بيتش- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277969
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