شالية للبيع بالعين السخنة بالتقسيط في منتجع مارينا هيلز

(للتقسيط)
|شالية للبيع بالعين السخنة في منتجع مارينا هيلز شاليه فندقي للبيع بمنتجع مارينا هيلز العين السخنه بالتقسيط على 8 سنوات بمساحة 54 متر استلام تشطيب فندقي راقي موقع مميز واطلالة رائعة على البحر الأحمر واليخوت بنادي اليخوت بوادي الدوم موقع رائع بجوار بورتو السخنه استثمر واحصل على عائد فندقي سنوي ممتاز Marina Hills Resort صيف وجو وسفر وخروجات وأحلى بحر في العين السخنة فندق 5 نجوم لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264
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|العنوان:
|- مارينا هيلز العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274804
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