شاشه تلفزيون 32 بوصة بتتوصل بالفون من غير إنترنت

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن بتتوصل بالفون من غير إنترنت ، إصـدار حديـث . #شاشات : جديدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : بـ تقنية الـ LED جودة 768×1366 HD . #شاشات : عـاديـة ليست سمارت - رسيفر داخلي . #شاشات : Frameless بدون حواف . Ultra Slim . #شاشات : ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . #شاشات : بتكنولوجيا صوت 24W Speaker , Stereo . #شاشات : ضمان سنتين ضد عيوب الصناعة .