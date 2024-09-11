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شاشة 24 بوصة معاها رسيفر IPTV و حامل حائط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشة 24 بوصة معاها رسيفر IPTV و حامل حائط - في القاهرة مصر

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الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 #شاشات_24بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد . شاشات بـ تقنية الـ LED - جودة FUll HD - بانل IPS . ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . 🎁 معاها #رسيفر_HD فاتح جميع القنوات المُميزة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 🎁 معاها قاعدة مكتب هيدروليك متحركة . 🎁 معاها حامل حائط . 🎁 معاها جمي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01555123331

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/9/2024
رقم الإعلان: 2294982

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي Samsung 50 cu 7000 - في القاهرة مصر

شاشة تلفزيون سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي Samsung 50 cu 7000

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 43 بوصة ATA سمارت أندرويد ATA43F0S جديدة - في القاهرة مصر

شاشة تلفزيون 43 بوصة ATA سمارت أندرويد ATA43F0S جديدة

(للبيع)

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شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة Syinix E324M رسيفر داخلي جديدة - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة Syinix E324M رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن ب.
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5/9/2024
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة معاها رسيفر IPTV مشفر بيشتغل بدون طبق دش - في القاهرة مصر

شاشات 24 بوصة معاها رسيفر IPTV مشفر بيشتغل بدون طبق دش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 #شاشات_24_بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/9/2024
صورة الاعلان: شاشات شارب العربي 50 بوصة سمارت 4T-C50DL6EX - في القاهرة مصر

شاشات شارب العربي 50 بوصة سمارت 4T-C50DL6EX

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_شارب_العربي 50 بوصة جديدة زيرو بقفل المصنع سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي ULTRA HD 4K - بـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: شاشات مستعمله للبيع 24 بوصة و رسيفر IPTV - في القاهرة مصر

شاشات مستعمله للبيع 24 بوصة و رسيفر IPTV

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات تلفزيـون دي ولا لوحـات فنـية 😉😍💪 #شاشات_تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . #شاشا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 50 بوصة تورنيدو العربي سمارت أندرويد 4k رسيفر داخلي - في القاهرة مصر

شاشة تلفزيون 50 بوصة تورنيدو العربي سمارت أندرويد 4k رسيفر داخلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: تلفزيونات 32 بوصة للبيع - في القاهرة مصر

تلفزيونات 32 بوصة للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/8/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة للبيع - في القاهرة مصر

شاشات 32 بوصة للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات 32 بوصة #Tornado العـربـي نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان سنتين + سنة تأمـين .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج Samsung 50Cu7000 - في القاهرة مصر

شاشات سامسونج Samsung 50Cu7000

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: شاشة 24 بوصة + رسيفر HD + حامل حائط + وصلات الشاشة + بالكرتونة بالضمان - في القاهرة مصر

شاشة 24 بوصة + رسيفر HD + حامل حائط + وصلات الشاشة + بالكرتونة بالضمان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشة + رسيفر HD + قاعدة مكتب + حامل حائط + ضمان شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية - كسر .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: شاشه تلفزيون 32 بوصة بتتوصل بالفون من غير إنترنت - في القاهرة مصر

شاشه تلفزيون 32 بوصة بتتوصل بالفون من غير إنترنت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة للبيع - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2024
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