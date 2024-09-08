آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - سـمارت - رسيفر داخلي - فريمليس بدون حواف - كريستال UHD 4K - بـ تقنية الـ +HDR10 - بنظام تشغيل Tizen Os7.0 - و بـ تقنية الـ Purcolour . • مدعومة بمُعالج الـ Crystal 4K بقوة مليار لون . • واي فاي : (Version 5) ، بلوتوث : (Version BT5.2) . • تدعم أوبشن الـ Work Space ، بتوصل بها الأجهزة وايرلس بدون كابلات . #شاشات : ضـمـان سنتين . #شاشات : موديل #Samsung_50_CU7000 إسأل ع س
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294887

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 43 بوصة ATA43F0S سمارت أندرويد جديدة - في الجيزة مصر

شاشة تلفزيون 43 بوصة ATA43F0S سمارت أندرويد جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 32 بوصة Syinix E324M رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

شاشة تلفزيون 32 بوصة Syinix E324M رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/9/2024
صورة الاعلان: شاشة 24 بوصة - في الجيزة مصر

شاشة 24 بوصة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_24_بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد . شاشات بـ تقني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/9/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين - في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . شاشات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: شاشات شارب 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي ذاكرة 32 جيجا جديدة - في الجيزة مصر

شاشات شارب 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي ذاكرة 32 جيجا جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_شارب_العربي 50 بوصة جديدة زيرو بقفل المصنع سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي ULTRA HD 4K - بـ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة - في الجيزة مصر

شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . #شاشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة - في الجيزة مصر

شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات