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شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي جديدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شاشات سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - سـمارت - رسيفر داخلي - فريمليس بدون حواف - كريستال UHD 4K - بـ تقنية الـ +HDR10 - بنظام تشغيل Tizen Os7.0 - و بـ تقنية الـ Purcolour . • مدعومة بمُعالج الـ Crystal 4K بقوة مليار لون . • واي فاي : (Version 5) ، بلوتوث : (Version BT5.2) . • تدعم أوبشن الـ Work Space ، بتوصل بها الأجهزة وايرلس بدون كابلات . #شاشات : ضـمـان سنتين . #شاشات : موديل #Samsung_50_CU7000 إسأل ع س
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01005315009
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294887
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