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شاشة تلفزيون 50 بوصة تورنيدو العربي سمارت أندرويد 4k رسيفر داخلي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#شاشات_تلفزيون 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمليس بدون حواف - ريموت صوتي - ذاكرة داخلية 16 جيجا - بـ تقنية الـ HDR10 - مُعالج رباعي النواة - جـديـدة زيـرو - ضمان 3 سنوات - سنة تأمين . 🌟 خاصية التحكُم من خِلال الـ CEC . تقدر توصل أي جهاز بالشاشة و تتحكِم من ريموت الشاشة . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة من خلال الريموت . 🌟 خاصية Chromecast-Built in لربط الفون بالشاشة . 🌟 بلوتوث ( Version ( 5.0 - واي فاي ( Version ( 5 .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01555123331
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281613
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15/7/2024
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12/7/2024
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9/6/2024
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