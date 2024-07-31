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شاشة تلفزيون 32 بوصة للبيع بالرسيفر و حامل حائط ضمان 3 سنوات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - عاديـة - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألـوان و زوايـا رؤيـة واضـحة من جميع الإتجاهات . 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم الإستفسار عنها ✋ 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01005315009
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279535
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