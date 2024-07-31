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شاشة تلفزيون 32 بوصة للبيع بالرسيفر و حامل حائط ضمان 3 سنوات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - عاديـة - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألـوان و زوايـا رؤيـة واضـحة من جميع الإتجاهات . 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم الإستفسار عنها ✋ 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

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العنوان: الجيزة- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279535

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مواد بناء وسيراميك بالرياض مدير تنفيذي متخصص في إدارة مؤسسات مواد .
العنوان:

القاهرة - مصر

3 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: مهندس كميائي

مهندس كميائي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه بالرياض مهندس كميائي خبره في مواد البناء العزل والايبوكسي والغر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد

تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد

(للإيجار)

الراحة والفخامة: بالتالي حافلات مرسيدس تُصمم بدقة لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للركاب. تتميز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: بسعر المتر حمامات كومباكت

بسعر المتر حمامات كومباكت

(للبيع)

بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية

(فرصة عمل)

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية -1خبرة لاتقل عن 5 سنوات في ادارة العقارات -2ملم بالاساليب المح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل

استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل

(للإيجار)

باص سياحي,عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا، فإن سيارة Hyunda.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100,091,997 جنيه

30/7/2024
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