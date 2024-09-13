أضف إعلانك مجاناً
شاشة تلفزيون سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي Samsung 50 cu 7000
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#شاشات_للبيع سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - سـمارت - رسيفر داخلي - فريمليس بدون حواف - كريستال UHD 4K - بـ تقنية الـ +HDR10 - بنظام تشغيل Tizen Os7.0 - و بـ تقنية الـ Purcolour . • مدعومة بمُعالج الـ Crystal 4K بقوة مليار لون . • واي فاي : (Version 5) ، بلوتوث : (Version BT5.2) . • تدعم أوبشن الـ Work Space ، بتوصل بها الأجهزة وايرلس بدون كابلات . #شاشات : ضـمـان سنتين . #شاشات : موديل #Samsung_50_CU7000 إ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01555123331
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294886
الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 #شاشات_24بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية .
13/9/2024
شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا.
8/9/2024
شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن ب.
5/9/2024
الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 #شاشات_24_بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية.
5/9/2024
#شاشات_شارب_العربي 50 بوصة جديدة زيرو بقفل المصنع سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي ULTRA HD 4K - بـ.
23/8/2024
الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية .
19/8/2024
شاشات تلفزيـون دي ولا لوحـات فنـية 😉😍💪 #شاشات_تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد.
17/8/2024
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . #شاشا.
17/8/2024
#شاشات_تلفزيون 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمل.
13/8/2024
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
10/8/2024
شاشات 32 بوصة #Tornado العـربـي نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان سنتين + سنة تأمـين .
6/8/2024
#شاشات_تلفزيون سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل.
3/8/2024
شاشة + رسيفر HD + قاعدة مكتب + حامل حائط + ضمان شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية - كسر .
31/7/2024
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن .
29/7/2024
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
27/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.